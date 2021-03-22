日前解放軍軍艦現身日本周邊海域，日本防衛省統合幕僚監部發佈媒體通報對外公開；對此，中華戰略學會研究員張競表示他與日本友人曾聊到此事，指出日本此舉完全顯示了其統合幕僚監部的外行，根本「毫無基本反情報素養」。

張競引述中央社20日報導，指出日本統合幕僚監部對外公布在18日上午11時左右，在長崎縣對馬市西南方約250公里海域發現大陸海軍的相關內容。

張競指出，在國際上的軍力較勁，時常互相蒐集對方的電子參數，進一步在下次的行動中可以迴避對方的偵查；但日本這次一口氣卻公佈了蒐獲對方動態時間、海域位置以及相關儎臺類型、艦艇編號與隸屬單位；這讓張競不禁想問，這個是在提供對方去比對所蒐獲之電子參數嗎？

張競分析日本方所透露的信息，指出從隸屬單位番號可以推知P-1是從神奈川縣厚木基地，由第四航空群所轄第3航空隊之兵力，亦可反推其偵巡動態與涵蓋區域。從JS Amakusa參與偵巡作業，量測其距離佐世保基地距離，就同樣可推估其所屬地方警備隊查證目標與監控周邊動態之涵蓋海域。同樣亦適用於同樣駐防於佐世保，隸屬第3飛彈快艇隊JS Shirataka之偵巡海域涵蓋範圍。

張競表示，假若對比AIS航跡顯示、電子截收參數再加上日本統合幕僚監部拱手送上之儎臺辨識資訊，解放軍在掌握動態情資上會有多少收獲？「大家不妨思考一下。」

至於解放軍這三艘戰艦後續在日本海會有何種操演訓練？張競指出，他僅向他的日本朋友表示，在後續分曉前，他只能做4點提醒，首先是「該編隊並無遠洋油彈補給艦」，然後「三艘艦都配備旋翼機」，再來「有無可能與俄羅斯海軍進行聯合演訓？」最後則是這些戰艦「未來是經對馬海峽返航，抑或是繞過日本，並且穿越國際海峽？」至於有何目的？張競表示就「繼續看下去吧！」

(中時新聞網)