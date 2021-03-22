足跟脂肪墊損傷很容易和足底筋膜炎混淆，兩者致病原因不一樣，但是可以同時存在。足跟脂肪墊損傷比較不會一早起來就很痛，而是越站越走越痛，特別是穿著硬底鞋或打赤腳在硬的地面上行走時。骨科醫師游敬倫在《搶救髖腿腳膝踝》一書中，特別解釋兩者之間的不同與治療對策。以下是重點書摘：

求診的小姐是約莫40歲的銀行客服人員，每天必須在銀行大廳來回走或站好幾個小時。工作3個月後，只要一穿上硬底鞋或打赤腳時，腳跟就會疼痛，而且越站越痛，已經影響到工作了。看了幾家診所，原本認為是足底筋膜炎吃藥就好，沒料到症狀越來越嚴重。

檢查時，發現她年紀雖然不大，但腳跟的脂肪墊（Heel fat pad）已經非常鬆垮了，而輕壓足跟的中心，就疼痛得厲害。

這表示她罹患的不是足底筋膜炎，而是足跟脂肪墊損傷症候群，是足底用以吸收壓力的「脂肪墊」受損所致。我除了給她藥物與運動處方外，並請她選擇對足弓有合適支撐並能保護足弓的運動鞋。另外，建議她在上班時選擇適合自己腳弓硬度、腳型及腿型的足墊，放在公司規定穿的鞋子內。

很快的，她的症狀解除了，再經過半年調整，她的「足跟脂肪墊」已變得比較結實而有彈性了。

●不是足底筋膜炎的足跟痛：足跟脂肪墊損傷

足跟脂肪墊損傷很容易和足底筋膜炎混淆，兩者致病原因不一樣，但是可以同時存在。它比較不會一早起來就很痛（但若與足底筋膜炎合併則會），而是越站越走越痛，特別是穿著硬底鞋或打赤腳在硬的地面上行走時（很多服務人員必須穿著高跟鞋，無塵室工作者要穿無塵鞋、危險工作者要穿安全鞋、清潔工作者要穿雨鞋，都使得足跟受力超乎一般人）。

治療原則是保護足跟、減少壓力，並提供足跟脂肪墊再生修復的機會。脂肪墊的損傷會增加跟骨骨刺形成的機會，罹患足底筋膜炎的機率也會隨之提高，使治療變得更加複雜。足跟脂肪墊原本就會隨著年紀老化萎縮，加上現代人站在硬地面的機會增加，更造成提早萎縮受損情形，因此保護與保養變得相當重要。

●好發族群

赤腳族、赤腳跑步者、運動選手。

●預防關鍵

．避免從高處突然躍下，或在沒有保護的情況下反覆跳躍。

．減少在硬地面赤足走路。

．選用合適有良好足弓支撐的鞋子與拖鞋。

．善用合適的鞋墊。

．避免足跟壓力。

．使用合適的足跟墊或足墊。

．藥物治療：非類固醇消炎藥、止痛藥。

．物理治療：電療、熱療、水療。

．如何選擇適合自己的足墊？

如何選擇適合自己的足墊？可以參照表列情況做調整。(圖/新自然主義提供)

市面上的鞋墊很多，結構、材質、功能設計大異其趣，分類方式也很多；醫療用鞋墊，多數會特別從支撐的設計來思考，應該是比較符合功能需求與考量的。至於一般鞋子內的足墊，其避震效果就差很多了。

《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)