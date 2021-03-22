農委會將推動農藥實名制，卻引發地方農民的反彈；農委會主委陳吉仲今於立法院接受質詢時表示，農民只要有買過農藥、資料電腦建檔後，以後就不用帶身分證，報上名字就可以購買農藥了。

立委邱議瑩表示，台灣香蕉因農藥超標，日前慘遭日本退貨，農藥實名制的實施，不僅農民反彈，還有店家反應pos系統不合、每天還要列印報表；全台有3000多家農藥店家、200多家各地農會也有賣農藥，陳吉仲表示，農民只要在這些通路消費過，資料就建檔在電腦系統裡，未來只要報上名字，就可以購買農業，且消費明細也記錄在系統中了，這是現行農藥實名制的方法。

邱議瑩提醒，現在正是荔枝結果的時刻，但農委會提倡低劑量的農藥，導致過去每15天用藥一次，現在必須6、7天就要噴灑一次，不只農藥成本提升，還防止不了蟲害；陳吉仲坦言，確實有很多農民向他反應水果蟲害的問題，將會提出解套方式。

(中時 )