美國與大陸雖然在外交與地緣政治上齟齬不斷，互放狠話。但美國投資者是許多希望從大陸，尤其是其債券市場中獲利的外國投資者之一。

美國投資機構最有興趣可能是政府債券，大陸十年期國債的殖利率超過3.2％。相比之下，最新的美國10年期國債殖利率僅1.7％。這種巨大的差異可使大陸政府債券的投資者獲得了更高的回報。

瑞銀（UBS）亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤在周四與國際金融研究所舉行的網路研討會上表示：「美國投資者繼續對在大陸市場進行投資非常感興趣。」 「特別是從債券市場的角度來看，利息的結構性成長。」

她指出：「大陸提供了高而穩定的殖利率」，而其他國家仍在使用促進成長的措施，導致許多債券的殖利率下降。這意味著債券購買者必須在債券到期時向發行人付款，而不是從中賺錢。

目前尚無法獲得美國投資者持債的具體數據，但截至2月底，大陸以外的投資者持有以人民幣計價債券發行量的約3.5％。路透社稱，上個月外國持有的大陸政府債券更達到發行量的約10.6％。

根據Wind Information的數據，在短短兩年內，外國持有的大陸政府債券幾乎成長一倍，達到人民幣2兆元（約合3,077億美元）。

據摩根大通亞洲固定收益投資組合經理龐杰（Jason Pang）稱，在過去幾個月中，摩根大通資產管理公司（JP Morgan Asset Management）的大陸債券機會基金的這些購買量有所增長。

他說：「我們不應該脫離這個特定的市場。」 龐杰指出，在從冠狀病毒大流行中恢復過來的過程中，大陸經濟領先於其他國家，並表示「大陸拋售率大幅上升的可能性遠低於世界其他國家。」

隨著國際社會對大陸債券市場的興趣不斷成長，龐杰表示，由於外國投資者仍然需要更多地了解大陸市場，因此許多投資仍處於「體驗階段」。

(中時新聞網)