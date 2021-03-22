美國51歲拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），日前雖驚傳與前美國職棒大聯盟MLB球星A-Rod分手，但她依然不甩情變傳聞持續在個人社群媒體上曬出一系列工作辣照，大方秀出結實的好身材。

珍妮佛羅培茲除了在音樂及影視創作上表現亮眼，感情生活也相當精彩。過去珍妮佛羅培茲曾有過三段婚姻，並擁有一對龍鳳胎子女，2017年被拍到與前紐約洋基明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）約會時，她也大方承認了兩人的戀情，並在2019年宣布訂婚，兩人還不時在彼此的IG上公開曬恩愛，甜蜜生活羨煞旁人。

不料，今年2月開始A-Rod就不再PO出兩人的合照，讓外界開始懷疑兩人是否感情生變，甚至傳出已協議分手，讓粉絲們相當震驚。但珍妮佛羅培茲隨及在個人IG上以影片的形式，幽默回應兩人並未分手，最後兩人再發出聯合聲明表示「這些報導都不是事實，我們正在解決問題」，而他們的好友也透過雜誌《時人》（People）證實「確實出了點狀況，但沒分手」，才讓外界消除疑慮。

珍妮佛羅培茲的心情似乎也不受外界影響，持續在網路上貼出工作照。近日公開的照片中，先是曬出鞋履品牌的代言形象照，全身鏤空的西裝造型，搭配性感黑BRA與高跟鞋，使超狂的腹肌曲線與飽滿上圍一覽無遺。

另外一組照片裡，珍妮佛羅培茲則是穿上超飄逸的桃心領低胸禮服，下半身透視的薄紗布料，使風一吹火辣曲線再度現形，同樣吸引超過226萬人按讚。

(中時新聞網)