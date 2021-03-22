中國附醫院長周德陽也帶頭率先接種。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

首批AZ COVID19疫苗22日開打，中山醫大校長黃建寧身兼新陳代謝科醫師，也在首批接種行列中。（馮惠宜攝）

台灣進口首批新冠疫苗在22日開打，台中市分配到5900人次劑量，中山醫藥大學附設醫院、中國醫學大學附設醫院兩家醫院分別由院長蔡明哲以及周德陽率先挽袖接種，而台中榮總則由副院長傅雲慶帶頭；蔡明哲接種後表示，沒任何不適，呼籲醫護同仁對疫苗要有信心，他連局部酸痛感都沒有，並強調，接種疫苗是醫護保護自己相當重要的步驟。

首批AZ疫苗已分配到全國57家醫療院所，台中市分別配送到台中榮總、中山附醫、中國附醫、衛福部台中醫院、梧棲童綜合醫院以及光田醫院6家醫院；中山附醫由院長蔡明哲及中山醫大校長黃建寧等10人接種，身為急診醫師，蔡明哲接種後強調，連局部酸痛感都未出現，他也呼籲醫護及民眾對疫苗要有信心。

中山附醫表示，先前已成立工作小組，負責統籌疫苗施打計畫，包括看診醫師及施打場所相關整備都已經籌備完成，每週一、二、三將開立疫苗接種門診，執行院週查內有意願者300多名醫事人員接種注射。由於優先接種對象為急診醫事人員、專責病房或隔離病房的醫事人員，因此也分批安排醫事人員接種。上午時段則執行鄰近醫院的第一線院外防疫人員接種，下午時段則執行院內防疫人員接種。

並且為分擔風險，未來開打後，同單位醫事人員也將分批施打，以避免因出現不良事件影響醫院醫療運作。

(中時 )