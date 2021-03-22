就算陣中不少球員被擺上交易檯面，可是騎士擺明就把先發中鋒賈瑞特艾倫列為非賣品！身為騎士未來重建核心之一，騎士預計將在賈瑞特艾倫今年夏天成為受限制自由球員之後，跟他完成複數年價值超過1億美元的續約，就是不讓他走人。
本季場均12.9分、9.8籃板的賈瑞特艾倫，是在今年牽涉「大鬍子」哈登的4隊交易當中，被籃網換到騎士打球，就是騎士當時內線人滿為患，擁有德拉蒙、洛夫、小蘭斯等長人坐鎮，騎士仍然相當看好賈瑞特艾倫的潛力，更當重建核心。
目前賈瑞特艾倫跟騎士之間的最後一年合約，只有價值390萬美元，如果他真的可以跟騎士完成破億美元續約，身價勢必暴漲好幾倍，自從艾倫本季加盟騎士之後，他不僅站上先發中鋒位置，更讓原本表現還算出色的德拉蒙跟騎士分道揚鑣。
如今騎士想在26日本季交易截止日之前，趕緊替德拉蒙找到可以完成交易的新東家，假如始終無法談判成功，就有可能把德拉蒙買斷，繼續找尋其他合適替補中鋒人選，甚至才剛傷癒復出的先發大前鋒小蘭斯，也有可能被騎士交易出去。
(中時 )
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