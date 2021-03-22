國際廢鋼原料報價持續下滑，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼及鋼筋續跌；廢鋼下跌300元，鋼筋下跌600元，為連續第二周下滑。

豐興上周一開出廢鋼及鋼筋轉為開低，各跌300元。中止先前連續四周上漲。隨著國際廢鋼原料報價持續下滑，豐興提前於上周六再降廢鋼收購價300元，今日再降300元，累計兩周共降900元；今日開出鋼筋再降600元，累計兩周共降900元。今日開出型鋼則為平盤。

回顧先前，豐興廢鋼收購價連續四周上漲，且型鋼產品亦跟漲500元。累計四周以來，廢鋼共大漲每公噸1700元，鋼筋產品跟漲，連三周共漲1400元。

但隨著國際廢鋼原料報價下滑，市場買盤觀望，豐興近兩周盤價下修，廢鋼及鋼筋上周起轉為開低，累計各跌900元。型鋼則維持平盤。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價下跌22美元為每公噸408美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌25美元為每公噸395美元，澳洲鐵礦砂由每公噸165.7美元下跌至160.2美元美元。

豐興今日宣布廢鋼再調降300元，為每公噸1萬100元；鋼筋調降600元，成為每公噸1萬8800元。型鋼產品持平為每公噸2萬4300元。

(時報資訊)