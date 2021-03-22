由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的連訊(6820)通信於今(22日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，連訊公司於2017年12月自連展投資控股股份有限公司之光通訊事業處分割獨立，主要營業項目為光纖通訊產品之研發與製造，主力產品為光纖通訊被動元件之跳接線、連接器及適配器等產品，終端客戶以大型電信設備商或電信營運商為主。另外，主動元件則應用於專業影音設備訊號延長、MRT影音訊號廣播及控制、醫療手術室影音繞接系統、以及提供交換機、收發器等設備所需之光模塊及電口模塊等產品，以承接品牌客戶ODM代工為主。

富邦金去年以每股盈餘（EPS）8.59元連12年蟬聯金控股「每股獲利王」，由於台股2020年交投火熱，沉寂多時的證券股大翻身，富邦證券獲利也大增6成，創下歷史新高。

累計今年前2月每股稅後盈餘（EPS），國內有8家證券商超過0.5元，其中富邦證為1.08元居首位，大展證0.75元次之，凱基證0.69元排第三，而玉山證0.67元、康和證0.64元、福邦證0.61元等分居四～六名；元大證因股本較大，以0.54元排第七，華南永昌證走出去年權證業務失利陰影，以0.5元排名第八，其餘國泰證0.41元、統一證0.392元、群益金鼎證及永豐金證均為0.38元。

(時報資訊)