22日，日股早盤中包括豐田汽車(Toyota Motor)，日產汽車(Nissan Motor)與本田汽車(Honda Motor)皆全面疲軟，除了日股大盤走勢較弱外，另一個主因就是，日本瑞薩電子(Renesas Electronics)日前發生大火，讓全球車用晶片已短缺的問題，更加地雪上加霜。

豐田，日產與本田，22日早盤收盤時，分別大跌約2.4%，2.8%以及3.2%不等。同時，日經跌1.82%，東證跌1.11%。

這次的事主瑞薩電子表示，19日因電氣故障造成大火並燒毀工廠機器，同時無塵室的設備也被煙霧汙染。瑞薩補充，至少需要一個月的時間，重新啟動日本東北廣島的中工廠(Naka)300mm(12吋)晶圓產線。

不幸的是，這次產線高達三分之二受損產品都是車用晶片。這也表示，未來一個月車用晶片都無法正常交貨。

目前，豐田，日產，以及本田也都正在評估，日後車用晶片將更短缺現象，會造成自己業務與財報上的衝擊影響。

據悉，日產與本田已被迫縮減產量，因為消費性電子晶片需求大增，排擠車用晶片產出。再加上，這些車廠又沒有事先備妥存貨，才會發生巧婦難為無米之炊情況。

至於豐田則比較幸運一些，因為可能有未雨綢繆，目前原物料還未傳出短缺，故尚未淪落至同業無料可用窘境。

(時報資訊)