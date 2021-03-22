NIKE公告去年12月至今年2月的最新一季財報，營收103.57億美元，季減7.9%、年增3%，若排除匯率影響則年減1%，營收衰退主因為全球缺櫃問題導致批發業務營收衰退，及歐美市場仍有門市因新冠疫情擴散導致關閉，營收略低於市場預估值；營收成長動能較佳仍為大中華市場，排除匯率影響，為年增42%，線上業務營收排除匯率影響為年增54%。整體庫存方面年增約15%，則是受到美國缺櫃和部分商家臨時性歇業等。

國內紡織系Nike概念股，以儒鴻(1476)和耐吉的連結最深，儒鴻為耐吉高階機能衣和機能布的主要供應商。儒鴻日前法說強調，在手訂單已至10月，若今年出貨順暢，看好全年營收有望再寫新高。儒鴻品牌、通路商客戶今年延續成長力道，Nike、UA估計今年將有雙位數成長，Target、Costco將會維持一定成長。洪鎮海認為，主要客戶展望佳，若品牌未出現巨大變故，估計直至2025年，儒鴻營收將維持逐年成長走勢。

廣越也是Nike供應鏈，廣越總經理吳朝筆表示，先前受疫情影響，戶外活動變少，實體商店消費力道減弱，也導致客戶訂單趨保守。不過，部分大客戶近期陸續追加訂單，業績已有回溫，2月營收年減幅度優於原先預期。各國已陸續施打疫苗，疫情有望趨緩，戶外活動已逐步恢復中。各戶外品牌大廠看好疫後報復性消費力道，已提早布局，不少客戶逐漸追加訂單中。認為今年業績將重回成長軌道，若疫情持續持穩，預期明年將有更大的成長空間。廣越今年4月起營收可望恢復正成長，第2、3季業績有望隨之加速成長。

(時報資訊)