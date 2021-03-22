國內首批11.7萬劑AZ疫苗今天正式開打，除了對疫苗成份過敏、接種後出現嚴重過敏及18歲以下青少年嚴禁施打外，毒理學專家招名威透露，其實不只上述這些人，他提醒有服用避孕藥、接受荷爾蒙治療及凝血功能異常的人，也建議現階段暫時不要接種。

根據中央流行疫情指揮中心日前公布，下列3大族群嚴禁施打AZ疫苗：

一、 對疫苗所含成份過敏者

二、 施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

三、 18歲以下青少年

AZ疫苗今天正式開打，毒理學專家招名威提醒除了3大族群禁打，還有2種人也不適合。(圖/摘自招名威臉書)

招名威今在臉書表示，不只上述這些人，雖然全世界相關單位都說注射AZ疫苗的益處大於風險，科學文獻佐證目前也沒有發現接種疫苗引起血栓的相關性，但仍無法完全排除疫苗是否與非常罕見的瀰漫性血管凝固(DIC)合併血小板低下不良事件有關。

招名威說，會造成血栓，就是凝血功能發生問題，因此除了有瀰漫性血管性凝固病變的人一定不建議施打之外，如果有進行一些醫療行為是跟引起血栓有關的，像是服用避孕藥與接受荷爾蒙治療等，都建議現階段暫時不要接種AZ疫苗。

此外，招名威也指出，有為數不少的人，有血小板異常減少或凝血功能不正常的，包括血友病病友、免疫功能不全者，或正在接受免疫抑制劑治療的病患，以及懷孕、可能懷孕或正在哺乳的女性朋友等，都應該謹慎評估其可能造成的風險，再決定是否施打；有急性嚴重疾病，且伴隨發燒或急性感染狀況者，也應暫緩施打。

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(中時新聞網)