中國人民銀行22日授權全國銀行間同業拆借中心公佈，3月貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％。LPR自2020年4月以來，已連續11個月未發生變化。

中新網報導，券商東方金城認為，短期內1年期LPR報價調整的可能性不大。2021年上半年在國內經濟持續修復與外部不確定性猶相互交織、國內物價水準整體保持溫和的背景下，貨幣政策將持續處於觀察期，以中期借貸便利（MLF）利率為代表的政策利率調整的可能性很小，LPR報價基礎有望保持穩定。

東方金城預測，未來一段時間短期和中期市場利率都將繼續圍繞政策利率波動，資金面變化對銀行邊際資金成本的影響有限。

人行行長易綱20日在2021年中國發展高層論壇上才表示，有較大的貨幣政策調控空間。強調貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水準適中，並將保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

(工商 )