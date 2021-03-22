汽車扣件大廠恒耀國際（8349）22日表示，恒耀工業週邊的扣件代工焊產線22日清晨突然發生火警，經附近消防隊緊急前往滅火後，火勢很快於5時多被控制，所幸沒有波及主要製程，也不影響對下游供料，至於起火原因，待警方鑑識小組鑑定後能確定。

(工商 )