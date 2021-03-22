恒耀國際：恒耀工業代工產線發生小火警 不影響主製程 11:242021/03/22 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車扣件大廠恒耀國際（8349）22日表示，恒耀工業週邊的扣件代工焊產線22日清晨突然發生火警，經附近消防隊緊急前往滅火後，火勢很快於5時多被控制，所幸沒有波及主要製程，也不影響對下游供料，至於起火原因，待警方鑑識小組鑑定後能確定。 惠譽：銀行、保險應戰氣候壓力測試 搶信託2.0商機 銀行瘋跨業結盟 (工商 ) #恒耀 #工業 #產線 #不影響 #製程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 里昂證打氣：看長不看短 04:102021/03/22 財經要聞 《國際產業》瑞薩火燒廠 日三大車廠愁晶片將更缺 11:082021/03/22 財經 鋼價有撐 鋼鐵族群Q2業績添柴火 04:102021/03/22 證券．權證 志泰全銅線機上型穩壓器 廣獲市場好評 04:102021/03/22 產業特刊 1分鐘讀財經》產能驚見秒殺盛況 台積訂單滿到明年底 08:352021/03/22 財經 美國REITs 啟動長多行情 04:102021/03/22 投資理財 瑞薩晶片廠大火 日本三大車廠周一股價倒地 11:252021/03/22 財經 景氣復甦 群聯矽創權證紅透 04:102021/03/22 證券．權證 軟硬結合板需求降 台廠分散布局 04:102021/03/22 產業．科技 亞洲首家創櫃薄膜模具廠 宏泰：訂單已看到第三季 04:102021/03/22 產業特刊 自行車加工熱 勵德機械手臂出貨旺 04:102021/03/22 產業特刊 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 配息開獎！這檔殖利率衝8％ 網狂喊下周跟進華碩噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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