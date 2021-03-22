士林官邸玫瑰與愛心

【旅遊經 洪書瑱報導】

春暖花開百花盛開，花團錦族的美景可說是一波接著一波，台北隨著新生公園「台北玫瑰園」開展的腳步，在這個正值玫瑰花盛開的季節，士林官邸玫瑰園裡的玫瑰也不遑多讓，色彩繽紛的玫瑰現正盛開中，邀請民眾一起來趟浪漫優雅的春日微旅行，若喜歡玫瑰，可從臺北玫瑰園一路暢遊至士林官邸玫瑰園，感受這春日「玫」景！而士林官邸玫瑰展從即日起至4月18日止！

士林官邸玫瑰滿園展浪漫

新生公園「臺北玫瑰園」(攝影：洪書瑱)

除了士林官邸玫瑰展開展外，事實上花博公園新生園區「臺北玫瑰園」已開展，活動至4月4日止，但除了「活動」外，其實「臺北玫瑰園」一年365天是天天開放，除了品種區開放時間有所限制，每年4-10月 AM7:00～PM6:00；11-3月 AM8:00～PM5:00外，其他「花海區」及「景觀區」24小時開放！等同臺北賞「玫」景就有二處，供民眾方便選擇！台北市公園處副處長黃淑如表示，官邸的玫瑰園已有50餘年的歷史，蔣中正總統遷居士林官邸時，因喜愛梅花，而夫人則鍾情於玫瑰，所以在玫瑰園內夾植梅樹與玫瑰，象徵二人相依相偎，公園處仍保留這歷史的記憶，持續致力於玫瑰的栽培工作，目前玫瑰園花畦中栽植將近百種品種，二千餘株的玫瑰。

大花矮叢呈現黃金色、鮭魚粉的「愛與和平」

來自日本中輪豐花的「美雅子」

皇家胭脂

淡香的「紫星」浪漫玫瑰園因季節的召喚與經過公園處員工們合宜的修剪、辛勤的施肥及病蟲害防治，飽滿的玫瑰花苞已陸續綻放，園內可以欣賞到包括：矮性花朵數繁多的豐花玫瑰品種，如來自英國的「凱麗」、來自日本的「My Rose」、「美雅子」，值得一提的有重瓣荔枝濃香味的「皇家胭脂」、花瓣如霜降牛油花的「奇蹟」、重瓣絞紋的「克勞德莫內」、淡黃滾桔邊顏色討喜的「愛與和平」、浪漫淡香紫色的「紫星」及神秘紅近黑寶石的「黑達沃拉」，而在歐式玫瑰園區更有「紅月季」、「肯特夫人」、「櫻鏡」等茶玫瑰花海，邀請民眾一同欣賞這象徵愛情的花海！

彩繪藝術研究社推出的「戴帽子的女人」

北市園藝管理所主任賀綺華補充，除了戶外萬種風情的玫瑰外，今年更與「彩繪藝術研究社」在玫瑰溫室中展出共30幅彩繪作品，活動至3/28止，以主題為「戴帽子的女人」，描繪在歐洲異國裡，別著玫瑰花帽子的女人展現出優雅從容的姿態與自信；特別的畫作主題還有「看海的女人」，透過畫作中的主角遙望無際大海，傳達出對愛的期待。

民眾在士林官邸除了欣賞盛開的玫瑰外，還有新蘭亭的春節花卉展，由於春節花卉展頗受好評，將延展至4/5，展覽主角蝴蝶蘭也持續盛開中，相關訊息可至士林官邸旅客粉絲團查詢！

2021士林官邸玫瑰展資訊──

展期：110年3月19日至4月18日時間：戶外玫瑰園開放時間：上午8時至下午18時玫瑰溫室開放時間：上午9時至下午16時30分春節花卉展(新蘭亭)：上午8時30分至下午17時圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

(中時新聞網)