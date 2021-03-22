民眾黨立委蔡壁如及環團代表今日召開記者會表示，台灣水價世界第2低，當前台灣又面臨缺水危機，對此將要求開徵耗水費及大戶水價合理化。

今日除蔡壁如外，包括台灣環境保護聯盟秘書長許主峰、台灣乾淨水行動聯盟祕書長南光遠等人出席到場。

蔡壁如指出，水資源使用和定價的不合理，造成變相補貼少數用水大戶。使用50度以上用水大戶只佔5％，卻使用40％水資源，其中千度以上的工業耗水大戶只占了用戶數的千分之1，就用了全國30％的水。

蔡壁如說，政府壓低水價，使得台灣水資源管理欠缺效率。去年下半年到今年停灌面積9.4萬公頃、補償金額86.2億元，創20年新高，這些代價都是全民負擔；緊急海水淡化廠每度35元，賣給工業用水大戶也只有12元，中間的差價也是全民負擔。

蔡壁如表示，台灣水價全世界第2低，27年來沒有合理調整，造成台水虧損，無法累積盈餘做水管的全面汰換，全台還有一半水管使用老舊的PVC塑膠管，每年漏掉2.5座石門水庫。而日本東京漏水率曾經高達23％，近20年平均每年花300億元汰換管線，漏水率降到世界第一的3％，台灣每年卻只花70、80億元在汰換管線。

蔡壁如認為，「保障民生用水，落實用水正義」，50度以下的民生基本生活用水、洗車業、小吃業等不調漲，50度以上大戶水價應該合理調整，否則業者不會願意使用每度20元的再生水，節水產業也很難像以色列、新加坡那樣的發展。

蔡壁如指出，經濟部長王美花認為明年才要討論耗水費的開徵，自己認為今年就要開始做。2015年台灣大旱導致「供5停2」，造成人民恐慌，賣場礦泉水、儲水設備被搶購一空，因此才有2016年耗水費的立法討論。

蔡壁如說，原本去年就要處理的修法，遇到疫情暫緩，而且範圍從1千度開徵變成6千度，現在又要放寬到1萬度，且枯水期才開徵。但其實前5大用水大戶的水費，大約只佔其營業成本千分之1，以1度課徵1至3元來估算，等於只占營業成本萬分之1，廠商應可負擔。

南光遠表示，新竹每日用水約56萬噸，其中竹科就佔12萬至14萬噸，2024年將投產的寶山2期開發案，將使竹科需水量倍增到每日24萬噸以上，政府應及早因應，對用水大戶開徵耗水費。

(中時 )