華人對於女星Maggie Q(李美琪)應該不陌生，雖然她無半點華人血統，是愛爾蘭及越南混血兒，但Maggie Q在日本的模特兒生涯結束後，於香港正式出道，當年與男神吳彥祖交往，戀情轟動一時，而如今吳彥祖已當爸，42歲的Maggie Q近況鋪光，容貌讓人感到非常訝異。

如今說到Maggie Q，必定想到當年她在港片《赤裸武器》中，性感健美的模樣，而在香港影壇發展的她堪稱「男神收割機」，曾與日本足球金童中田英壽、香港男神吳彥祖、美籍韓裔天菜Daniel交往，還跟大名鼎鼎的陳冠希傳過緋聞，情史不僅多且「質優」，讓許多女性又忌妒又羨慕。

Maggie Q在香港成名後，返回出生地美國發展，2006年《不可能的任務3》飾演阿湯哥的特務夥伴，之後又接演《終極警探4.0》，但真正大放異彩的，是接演美劇《NIKITA》及《跟蹤者》，如今Maggie Q堪稱美劇一線紅星，她曾在2014年與同劇男星迪倫麥狄蒙訂婚，但5年後因為兩人工作忙碌而疏遠，如今42歲的Maggie Q還是小姑獨處。

她近日在IG分享了個人近照，狀態好到讓人傻眼，42歲的Maggie Q僅畫了淡妝就入鏡，招牌小麥色肌膚緊緻無暇，一頭淺棕色頭髮襯托她帶點亞洲風味的深邃五官，另一張照片她穿著黑色比基尼入鏡，至今仍保持著纖細零贅肉身材，讓人直呼她散發女神光，「這個狀態說24歲我都信」、「希望我42歲也長這樣」、「畢竟是曾經讓陳冠希吳彥祖為她打架的人」。

(中時新聞網)