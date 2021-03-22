行政院長蘇貞昌與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日前往台大醫院，接種新冠病毒AZ疫苗，陳時中也在17日指出，根據統計，全台醫護對AZ疫苗很有信心，金門的醫護有意願接種的比率更達100%；但金門醫院的醫護人員告訴本刊，院方直到19日才開始調查接種意願，陳時中17日公布的意願調查根本是錯誤的。

金門醫院用線上表單調查醫護人員接種AZ疫苗的意願。（圖／讀者提供）

陳時中17日公布指揮中心全台醫護人員接種疫苗的情況，指出施打意願最高是金門，第一線約201人中接種意願是100%；其次是花蓮，意願比率為92%；第三為新竹，意願比率為72％。不過，根據衛服部立金門醫院的兩名醫護人員指出，院方在19日才在線上展開接種意願調查，不知道陳時中「金門接種意願100%」的說法從何而來，「不知道是有人欺上瞞下，還是部長（陳時中）說謊？」

金門醫院一位要求匿名的醫護人員指出，院方上周五（19日）傍晚才公告要調查接種AZ疫苗的意願，不僅陳時中公布「金門接種意願100%」時根本還沒開始調查。另一位不願具名的醫師指出，第一線醫護人員接受疫苗施打的意願別說沒有100%，在200多位醫護人員中，目前連10個人都湊不劑。

這位醫師說，金門除了金門醫院外，還有衛生所及一般診所，共有270名左右醫護人員，院方安排三個日期供醫護人員選擇接種疫苗，而AZ疫苗開瓶後，需以食鹽水調製後施打，一瓶疫苗可以施打10人，但今天是疫苗開打的第一個日期，到上午卻只有8人願意接種，根本連一瓶都湊不齊，無法施打。

金門醫院用線上表單讓醫護人員登記接種AZ疫苗的時間。（圖／讀者提供）

醫師說，根據國外最新的研究報告顯示，懷疑AZ疫苗引發自身的免疫反應時會造成血栓；他說，雖然歐盟權衡利弊後，決定施打AZ疫苗還是對全體有益，但畢竟命跟健康是自己的，當然有醫護人員不願意冒這個險。

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(中時新聞網)