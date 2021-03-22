22日是AZ疫苗施打首日，前衛生署署長、台灣社會調查所所長楊志良也同時發布由台灣社會調查諮詢服務公司主辦的「新冠肺炎AZ疫苗施打意願民調結果」。統計結果指出，若未來一周有機會打AZ，僅24.5％民眾有接種意願；但如果總統蔡英文率先打，民眾接種意願就升高到44.2％；如果行政院長蘇貞昌先打，有39.1％民眾願意接種；另外若如果衛福部長陳時中先打，有43.6％民眾願意接種。對大陸製疫苗民眾則看法分歧。

楊志良表示，英國已有超過一半成人施打新冠疫苗，美國已經打超過1億劑，並宣稱7月4日美國國慶日要解封；但不好的消息是，最近德國、法國疫情又起，有變種病毒，很麻煩。台灣取得和施打疫苗要急起直追，否則如果封到今年年底，對民生生活很麻煩。

根據民調，若未來一周有機會打AZ，有24.5％民眾表示有接種意願；不願意施打AZ者，若有其他美國廠品牌，願意接種的比例略微提到27.4％。楊志良表示，他有預料到民眾意願低，但比例這麼低，「讓我有點驚訝。」

民調結果指出，蔡英文和陳時中施打AZ，民眾接種意願各提高到44.2％、43.6％；蘇貞昌施打AZ，民眾接種意願是39.1％。楊志良說，這表示政治人物率先示範是有意義的，怎樣讓民眾願意打，是政府和社會的責任。媒體問到對於蘇貞昌和陳時中都是關著門打疫苗有何評論，楊志良說：「這不要問我，我也不知道為什麼，這要問他們。」此次新冠疫苗其他國家都是領導人先打；民眾對新疫苗有疑慮是各國都會發生的事，當年流感疫苗大家也不敢打，馬政府時代是總統馬英九、行政院長吳敦義率先而且公開打，整個醫護團隊還拉到行政院會去打，後來也才打得很順利。

此次民調也指出68.1％民眾「不擔心因為疫苗施打的時間及比例而影響國內產業、就業，對此楊志良解讀，這是因為台灣內部很安全，大家都過得很舒服；但是大家都不打，就無法達到群體免疫，就無法跟其他國家來往，這是企業領袖很擔心的事情。

民調也問到對陸製疫苗的看法，結果發現民眾對於是否引進大陸疫苗，看法較分歧。46.4％民眾認為引進大陸疫苗是中共政治操作，不應該引進；但仍有37.4％認為只要證明大陸疫苗有效，就應該引進。台灣社會調查諮詢服務公司董事長李玉文補充，之前有媒體說只有1成民眾願意打大陸疫苗，但是他們做的調查是有37.4％，有很大落差。

(旺報 )