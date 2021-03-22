「我都已經40幾歲了，還能懷孕嗎」？這是許多高齡不孕女性在心中不斷反復詢問自己的話。然而答案是肯定的！中醫診所院長林襄穎醫師近來收治不孕患者蔡小姐，因42歲高齡卵巢衰退卵子庫存量AMH指數僅剩0.16（正常必須大於2），所幸經過中藥治療半年自然懷孕並順利生產。蔡小姐夫妻感謝醫護人員，在寶寶滿月時送來蛋糕，並分享寶寶成長照片。

●她42歲卵子庫存AMH指數 僅剩0.16

原來，蔡小姐因為晚婚，想要生育卻已「時不我予」，她自知年齡已大，加上先生是獨子且婆婆年事已高，所以一開始先是找了西醫婦產科，但是經過檢查才發現卵巢嚴重衰退，卵子庫存量AMH指數僅剩0.16（正常必須大於2），她從未想過自己的狀況竟如此糟糕，傷心失望之餘，轉而求助中醫，由中醫診所院長林襄穎醫師為其治療。

林醫師診斷蔡小姐屬於「氣滯血瘀合併腎虛」體質，治療採用「行氣活血兼顧補腎」法則，藥物有：木香、烏藥、延胡、菟絲子、肉蓯蓉、巴戟天、淫羊藿、枸杞子等等。

●先生支持中醫調理 半年自然懷孕

令人感動的是蔡小姐的先生為了幫助愛妻一圓當母親的心願，也一起配合治療，她的先生乃是「腎水不足」的中醫體質類型，使用補腎水中藥包括：熟地黃、山藥、山茱萸、五味子、覆盆子、車前子等等，如此努力了半年果然有好消息，蔡小姐在純粹服用中藥情形下自然懷孕了，且孕產過程一切平安，真所謂皇天不負苦心人！

●「生育」乃是女人本能 呼籲女性勿看輕自己

林襄穎醫師表示，她曾經在她的不孕症門診做過一項研究數據，結果發現， 40歲至50歲所佔比例共21％，也就是前來治療不孕的女性，每5人即有1人年齡在40歲以上。而且年齡大、卵子庫存量太低、取不到卵、晚婚、第二春，是求助中醫的五大原因。

然而林醫師說，女人的生育能力乃是上天賦予，她呼籲女性千萬別看輕自己。她曾經治療過的案例，包括44歲子宮卵巢長了一堆瘤、還有43歲AMH只剩下0.15、甚至是高齡45歲的這些患者們，分別進行中藥調理，最後她們都自然懷孕順利生產，可見女人的生育本能可以大到令人無法想像，因此高齡婦女仍有「子」望，把握時機儘快治療才是不二法門。

●卵子「重質不重量」 儘快治療最重要

值得注意的是，40歲以上女性卵子庫存AMH值普遍偏低，像蔡小姐僅剩0.16則是比同年齡又更低。然而卵子對於懷孕而言乃是「重質不重量」，換言之，好的卵只要一顆就會懷孕。所以女性對於AMH檢測結果應抱持謹慎態度，也就是若數值偏低應該高度警戒，但也不要過度絕望，總之儘快治療便是。

(中時新聞網)