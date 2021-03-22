日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）位於茨城縣那珂的工廠發生大火，導致廠房停工，全球車廠晶片缺貨情況可能更加嚴重，受此打擊，日本三大車廠豐田（Toyota）、日產（Nissan）、本田（Honda）22日（周一）股價應聲倒地。
豐田周一早盤股價下跌逾2％至8,438日圓，日產股價跌落2.7％至607日圓，本田則重挫3.1％至3,362日圓，反觀大盤東證指數跌幅約1.4％。
豐田、日產、本田目前向路透表示，正在評估瑞薩晶片產線停擺所造成的影響。
(工商 )
日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）位於茨城縣那珂的工廠發生大火，導致廠房停工，全球車廠晶片缺貨情況可能更加嚴重，受此打擊，日本三大車廠豐田（Toyota）、日產（Nissan）、本田（Honda）22日（周一）股價應聲倒地。
豐田周一早盤股價下跌逾2％至8,438日圓，日產股價跌落2.7％至607日圓，本田則重挫3.1％至3,362日圓，反觀大盤東證指數跌幅約1.4％。
豐田、日產、本田目前向路透表示，正在評估瑞薩晶片產線停擺所造成的影響。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。