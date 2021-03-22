霸氣男給584萬聘金只求58萬回禮 未婚妻開箱秒報警

3月14日白色情人節，大陸一名女子收到男友人民幣131萬4520元的聘金，代表「一生一世我愛你」，並且男友只要求回禮13萬1452元就好，如此霸氣又浪漫的舉動，讓女子心花朵朵開，以為找到此生依靠。豈料女子打開裝滿聘金的箱子才發現，裡面全是練習用的「點鈔券」，氣得她立刻報警，要追回自己已經交給男友的現金13萬1452元。

綜合大陸媒體報導，浙江台州張女和53歲男友楊男訂婚。楊男浪漫地選在314當天，帶著1314520元人民幣（約新台幣新573萬元）的聘金交給張女，並表示女方只需象徵性地回禮131452元人民幣（約新台幣57萬元）就可以了。

訂婚禮結束，楊男帶著張女給的57萬元現金，從車站搭車離開。張女回家歡喜打開聘金箱，瞬間從天堂掉到地獄，赫然發現裡面的573萬元全是銀行練習用的點鈔券，驚覺楊男不是浪漫情人，而是大騙子。

張女當晚立即報警，警方循線在16日逮捕楊男，取回張女被騙的錢，並依詐欺罪將楊男刑事拘留。

(中時新聞網)