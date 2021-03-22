雲林縣斗六市雲林國小20日陸續傳出師生上吐下瀉，身體不適者達370餘人，其中6人住院中，初步研判應是病毒性腸胃炎，22日全校停課進行全面消毒，同時採集師生、廚工排泄、嘔吐物與營養午餐樣本送驗，追查釀禍原因。

雲林國小21日通報縣教育處，有家長陸續反映學童出現上吐下瀉症狀，人數約上百人，經醫師評估可能是群聚感染，因此決定22日停課1天進行全校消毒，並開會討論23日是否繼續停課。

縣衛生局副局長張翌君表示，20日晚上有20餘名雲林國小師生出現上吐下瀉症狀到台大雲林分院就醫，21日又陸續有師生身體不適，22日統計，共有370餘人感到不適，其中70餘人曾就醫，目前還有6人住院中。

張翌君說，最近腸胃炎群聚通報日多，3月全國共通報30餘件，禍因皆為諾羅病毒，此次雲林國小有可能也是，確切原因將於檢驗後才能釐清，目前重點工作是消毒與找出禍源。

家長們指出，雲林國小全校師生近千人，此次有超過三分之一師生出現身體不適情況，很有可能是營養午餐有問題，希望相關單位查明原因，避免同樣情況再度發生。

(中時 )