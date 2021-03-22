1名女子堅持婚前守貞，與男友商量交往期間只能牽手、親嘴，對方也同意；不料她近日與男友同睡一床時，半夜遭對方脫去內褲性侵得逞，她事後崩潰在網路上公開當晚「證據照片」，竟是疑似體液在衛生紙上。女子猶豫是否該原諒對方繼續交往，許多網友看到照片後嚇傻，直言「拜託提告，如果愛妳就應該尊重妳」。

該女子在Dcard上發文表示，她與男友交往8個月，2人曾約定好婚前只能牽手、親嘴，其他更親密的行為需要等到婚後才能做，但在上周末男友到她家中過夜，他們一如往常睡同一張床，沒想到她在睡夢中竟發現男友將她的內衣褲全脫下，對方先是用手觸摸私密處，接著整個人趴到她身上性侵得逞。

女友半夜遭男友性侵，她公開開當晚「證據照片」，許多網友看到照片後嚇傻，直言「拜託提告，如果愛妳就應該尊重妳」。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，她當下嚇到不敢反抗，「就讓男友在我身上把我當發洩工具一樣羞辱15分鐘，最後還把體液殘留在我體內」，她甚至公布當天床單與殘留的衛生紙照片，之後也用棉花棒在私密處採集對方的體液當作證據；但是她仍相當猶豫是否該提告，「是要不計前嫌忘掉，繼續跟男友交往結婚生子，還是現在就一刀兩斷、分手，然後提告他強姦？」

女友半夜遭男友性侵，她公開開當晚「證據照片」，許多網友看到照片後嚇傻，直言「拜託提告，如果愛妳就應該尊重妳」。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則留言說，「現在不尊重你，你還認為結婚後會尊重你嗎」、「感情問題一律建議分手，不是應該先去醫院驗傷嗎？自己保存的證據有用？」「拜託請提告，男女朋友沒有義務解決生理需求，且一方不願意就是性侵」、「不計前嫌的後果就是這件事會一直發生」、「男朋友如果愛妳就應該尊重妳，而不是不在乎妳的感受」。

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(中時新聞網)