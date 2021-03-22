國民黨立委包圍主席台。（李柏澔攝）

立法院衛環委員會召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，結果以6：5通過，民進黨立委表示強烈反對，今(22)日國民兩黨立委於衛環委員會因上周議事錄的確認交鋒不斷，民進黨籍衛環委員會召委陳瑩也在於現場直接進行更正議事錄表決；陳玉珍表示，表決只能判斷價值，但不能改變事實，民進黨這次表決輸了就要推翻議事錄，「到底是在怕什麼？」

立法院衛環委員會今日處理上周臨時提案通過的「疫苗採購調閱小組」議事錄，一早藍綠多名立委就集結備戰，然而在議程宣讀提案說明時，國民黨立委上前包圍主席台中斷宣讀，隨後衛環委員會召委陳瑩於現場針對上周「疫苗採購調閱小組」臨時提案屬「重大且明顯瑕疵」進行更正議事錄點名表決，最後在混亂中陳瑩裁示提案以8票通過並宣布休息。

陳玉珍表示，表決只能判斷價值，但不能改變事實；民進黨立委羅致政從陳玉珍手上搶下麥克風大喊，台灣國際處境非常艱難，不只我們，國人最怕的就是國民黨得知疫苗價格後會公開並洩漏，價格公布就會影響疫苗的採購！

陳玉珍回嗆，民進黨只是怕利益輸送被發現，上周我們協助巴拉圭購買1200萬劑，花了200萬美元，換算下來1劑6美金，疫苗價格在國際早就是公開資訊了，就算不想公開價格，也可以開秘密會議讓各黨派國會議員參加。

國民黨立委洪孟楷不解，羅致政明明是外交國防委員會立委，「他來幹嘛？」

(中時 )