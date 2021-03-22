橙的(4554)公布2020年全年合併營收為3.54億元，營業淨利465.6萬元，稅後淨利508.5萬元，每股盈餘為0.24元。2020年擬配發每股0.14元現金股利，順利連續兩年獲利且配發現金股利，配發率58.3％。

2020年因新冠肺炎疫情政府封城、民眾降低旅遊等因素影響下，全球新車銷售及汽車AM市場銷售表現皆受到嚴重衝擊，橙的過去即已針對大陸TPMS強制安裝的新政策強化OEM業務布局，整體效益在2020年也明顯放大，強勁的訂單需求不僅帶動全年中國OEM業務年增1.4倍以上，整體OEM業務占全年營收比重也衝上近37.8％的歷史新高，降低AM市場客戶銷售業績減少的影響，全年維持獲利。

除此之外，排除2019年度呆帳收回利益861萬元，以及根據IFRS市場風險重新評估壞賬損失新台幣271萬元，2020年的營業淨利較2019年度增加589萬元；同時為發揮公司資源效率分配，縮減台灣部分未使用工作場所配置、以及大陸蘇州廠閒置產能的調整，並已於109年認列有關裝潢讓渡、拆遷等相關減損損失約664萬元，均有助於未來整體毛利率與營業費用率的改善。

2021年7月1日起所有大陸重型柴油新車必須符合國六a標準，加上國三柴油貨車的淘汰更加迫在眉睫，大陸2021年全年商用車將迎來強勁銷量。橙的客製化TPMS打入大陸北汽福田、鄭州宇通等廠商，加上RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS系統核心技術，結合各種通信系統(WiFi、藍芽、5G NR、RFID)相容以及雲端大數據等，提供更多客戶客製化TPMS產品的解決方案，瞄準重型卡車、客運等大型車輛TPMS系統加裝需求，全力布局全球重型車輛利基型市場。

(時報資訊)