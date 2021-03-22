台積電美國存託憑證（ADR）跌0.76%，台積電(2330)今天股價開盤588元，跌3元，盤中股價翻紅，漲3元至594元，拉抬台股上漲。台積電上周三除息後股價一路走低，呈現貼息狀況。

美國科技股上周五轉強，那斯達克指數上漲近百點，費城半導體指數漲1.18%，但台積電美國存託憑證（ADR）跌0.76%，台積電今天股價開跌3元，最低586元，仍在季線之下，但盤中翻紅；台股開盤在平盤附近，盤中一度上漲近百點。

台積電於19日公告，決議發行今年度第一期無擔保普通公司債211億元，資金將用於新建擴建廠房設備。台積電董事會2月9日通過在不超過1200億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，扣除此次的211億元，台積電後續還有不超過989億元的發債額度。

台積電除息行情失靈，今早股價下探586元，面臨貼息窘境。不過，零股股東人數持續增加，台積電股東總人數攀高至94萬6692人，再創新高。

台積電去年第3季現金股利17日除息，每股配發2.5元現金，填息目標價613元。

台積電填息實際表現不如人意，17日股價開高走低，收在604元，跌7元，面臨貼息窘境。19日進一步跌破600元關卡，收在591元，回測590元季線支撐。

台積電這次除息股價表現欠佳，持股超過1000張的大股東人數持續滑落，上周再減少6人，降至1508人，不過，零股股東人數進一步攀高，達52萬6147人，上周再增加5221人。

隨著美國公債殖利率攀升，外資不斷賣超，台積電股價持續下挫，市場原本期待台積電這次能夠重演「秒填息」的期望落空。

(時報資訊)