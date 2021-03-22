周一土耳其里拉（lira）兌美元匯率一開盤即暴跌16%，跌至近歷史低點。該國總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周末突然宣布撤換立場鷹派的央行總裁，並安插與他理念相同、亦不認同讓利率揚升的繼任者，此舉令市場大感震驚。

與上周五的7.2185兌一美元相比，土耳其里拉周一暴跌逾16%，報8.4兌一美元，逼近去年11月初創下的盤中新低8.58兌一美元。目前里拉跌12.35%，報8.105兌一美元。

土耳其總統埃爾多安在周六凌晨任命卡夫喬格魯（Sahap Kavcioglu）接任央行總裁，這是埃爾多安在2019年中突然撤換央行總裁以來短短兩年間第三度換將。

卡夫喬格魯曾是銀行家，也曾擔任土耳其執政黨的國會議員。

消息人士透露，這位央行新總裁在周日與銀行高層通話的90分鐘內，試圖緩解里拉遭到急劇拋售，以及從升息馬上改為降息的擔憂，他表示無意立即改變政策。

不過，高盛等金融機構預測，基於這位新任央行總裁的鴿派立場與其非正統的觀點，以及突然撤換央行總裁使該央行的信譽再遭打擊，本周金融市場開盤時，里拉與土耳其資產將暴跌。

早盤的交投向來較為清淡，導致跌勢被放大，但分析師此前已經預期土耳其幣將大幅走貶，因埃爾多安堅決反對利率升高，且多年來這個主要新興經濟體的貨幣政策始終擺脫不了他的一再干預。

土耳其央行上周四宣布大舉升息8碼，以抑制飆升至近16%的通膨，並提振跌跌不休的里拉，但兩天後，埃爾多安便換掉了前央行總裁阿巴爾（Naci Agbal）。

分析師表示，土耳其再度撤換央行總裁可能扭轉阿巴爾採取的強硬立場與正統措施，有鑑於土耳其的外匯儲備已經耗盡，這將使土耳其面臨國際收支失衡的危機。

(時報資訊)