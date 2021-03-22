受利多周出口銷售報告支撐，周一ICE棉花期貨電子盤跌幅縮減，由於中美會談激烈影響，打壓期棉於上周五跌至一周低點，不過市場受美國農業部公佈的出口銷售報告，2020/21年度美國陸地棉淨簽量為9.93萬噸，較前一周和上個月平均值明顯增長，激勵低檔買盤承接。

周一(3/22)截至台北時間上午11點10分，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨報每磅84.35美分，跌0.39%，7月棉花期貨報每磅85.43美分，跌0.3%。(商品行情網)

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