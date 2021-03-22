鴻海(2317)積極發展電動車業務，美系外資發布大型報告，看好鴻海至2025年電動車出貨量將達110萬輛、達成全球市占率10％目標，創造350億美元營收及18％毛利率，除維持「優於大盤」評等，並將目標價調升29％、自130元升至168元。

鴻海股價18日觸及131.5元的逾10年半高點，19日漲多拉回重挫4.63％，但今（22）日旋即回神，在買盤敲進下開高走高，上漲3.64％至128元，早盤維持逾3％漲幅。三大法人19日雖調節賣超2萬7155張，上周合計仍大舉買超達10萬154張。

美系外資以「電動車製造力量」為題，發表達近50頁篇幅的大型報告，指出鴻海已與菲斯特（Fisker）、拜騰、Faraday Future（法拉第未來）等多家電動車新創業者簽署合作協議，看好鴻海至2025年的電動車年出貨量將達110萬輛、全球市占率達約10％。

美系外資認為，從開發者工具平台（EV Kit）、關鍵零組件的模組設計、零組件供應、整車組裝到軟體及物流，鴻海對電動車製造所提供的廣泛產品範疇，至2025年可望締造350億美元（約新台幣9949億元）營收及18％的毛利率。

美系外資指出，鴻海推動電動車開放平台MIH聯盟，以兼具靈活性、開放性及合作性的顛覆式策略，目標成為「電動車界的安卓」，目前已有超過1000個夥伴加入，看好結合鴻海的供應鏈管理及製造核心專業，可減少開發時間及生產成本，加速電動車滲透率。

美系外資認為，金屬構件及底盤占電動車總成本約15％，並有「輕金屬構件」及「一體化結構」要求，鴻海可延伸在模具及成型的專業優勢，看好金屬構件及底盤至2025年將貢獻46億美元營收、占電動車業務營收約13％，2021～2015年複合成長率（CAGR）達105％。

美系外資對鴻海今明2年獲利預期不變，但較市場預期高出20％，主要看好鴻海將透過提升營運效率而快速提升毛利率。同時，預期電動車業務自2023年起將對鴻海營運帶來顯著貢獻，並推動長期獲利成長，但此部分尚未計入目標價中。

美系外資指出，鴻海本益比目前處於近5年7～15倍的中段水準、約12.9倍，鑑於數位轉型計畫及透過Foxconn 1.0計畫帶動的毛利率提升，在過去幾季均取得正向成果，認為目前本益比並不高，電動車製造潛力被低估。

美系外資認為，鴻海目標自純ODM廠商轉型成為工業物聯網（IIoT）領導者，且新電動車業務未來2～5年將潛在驅動獲利提升及毛利率改善，看好鴻海強健的執行力將有能力取得業務契機，維持「優於大盤」評等，目標價自130元調升至168元。

(時報資訊)