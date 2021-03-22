除了可以欣賞各式雲朵陶作外，前100位看展且在臉書上打卡的觀眾，都可以獲得限量雲朵造形手工餅乾。（記者蔡雯如攝）

各式各樣的雲朵近期飄進鶯歌陶瓷博物館，陶藝家劉榮輝創作出百件雲朵陶作，懸掛在陶博館牆上，雲朵隨著光影變換，呈現出各式樣貌，參展民眾宛如置身天空之際，欣賞雲海繚繞的壯麗山景；此外，雲朵也化身為抺茶、巧克力等口味的手工餅乾，只要是前100位參展民眾都有機會將雲朵帶回家。

劉榮輝從自然界的雲形取材，歷時2年創作出百件雲朵陶作，陶作分為2部分展出；「雲」系列以自由形塑的曲線、多元釉彩與有深有淺的器身造形，構成線與面的視覺律動，表現凝視著霞雲微妙的動態感，自在排列壁掛在展區6面牆上，讓觀眾沉澱心境進入寧靜片刻。「岦」系列則是「雲」系列的延伸，原本山水畫視覺，轉用陶藝雕塑創作多層次浮雕及鏤空造型共構的作品，像是繚繞著壯麗山景，360度欣賞任何一面，感受大器景觀。

陶博館指出，劉榮輝1990年畢業於協和工商美術工藝科陶藝組，投入職場工作2年後，便順應心聲埋首在陶藝創作，期間獲得無數獎項，由於他特別喜歡自然風景，在畫創作設計圖線條時，意外聯想到雲的形狀，遂在2017年催生了這次展覽的相關作品，作品採用綠釉、紅釉相間堆疊的釉色表現，作品猶如陽光照射下的雲朵，散發濃濃東方氣息，而劉榮輝的《凝‧霞》作品也獲得「2020臺灣國際陶藝雙年展」入選肯定。

陶博館表示，劉榮輝也特別製作雲朵造形手工餅乾，限量送給前100位看展並於臉書打卡的觀眾，讓民眾享受視覺和味覺的看展樂趣，即日起至4月11日止館內1樓陽光特展室都會展出「云語—劉榮輝陶藝展」，民眾若有興趣可至官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw／或粉絲專頁查詢。

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