林覺民的《與妻訣別書》復刻本。（黃福其攝）

林覺民的《與父書》復刻本。（黃福其攝）

國民革命軍北伐、抗戰時期使用的號角。（黃福其攝）

軍式風格多媒體工作室負責人吳尚融 (右)展示北伐、抗戰時期，國軍所穿灰藍色日式軍服；友人則展示遷台時期的草綠色美式軍服。（黃福其攝）

青年節即將到來，國民黨青年部將與黨史館合推出一整周的展覽與活動，上午舉辦「青年率身、再造民國」記者會，即日起在中央黨部接續進行包括「與妻訣別書」複刻本等文史展。革實院長羅智強說，青年節有兩層次意義，一是緬懷歷史，不忘創建中華民國的先賢先烈，「真正的民主前輩、民主先生，是黃花崗青年先烈們」，二是現在年青人面對居住正義等不同挑戰及困難，放眼未來時，不要忘記前人的努力及足跡。

羅智強說，期待國民黨接下來的活動，能夠號召更多的年輕人，一起關心台灣的民主和台灣的正義。

國民黨組發會青年部上午邀革實院長羅智強、青年團副總團長何元楷與軍式風格多媒體工作室負責人吳尚融共同召開「青年節紀念系列活動」記者會。今天起至3月24日三天，與軍式風格多媒體工作室與民國歷史文化學社在黨部一樓舉辦文史展，針對民國相關書籍與文創商品進行販售，並有真人著軍裝展示。

黨史館也將於3月25日起接力展出珍貴黨史展品，包括林覺民的《與妻訣別書》及《與父書》復刻本、秦孝儀的《興中會成立宣言》、陳少白的《興中會革命史要》、《黃興絕筆遺書》、國民革命軍號角以及黃花崗石碑展版等富含歷史意義的展品。

青年部主任陳冠安表示，「國民黨的歷史脫離不了青年」，這次辦文史展，就是希望緬懷創黨精神與找回革命初衷，把年輕人的熱血與為改革奮不顧身的情懷帶回國民黨。

他也說，青年部今年以「參政七號角」作為國民黨爭取回青年世代認同的重要政策，這次特別向黨史館借當年國民革命軍的號角來做宣示，希望效仿當年北伐抗戰，小蝦米不畏大鯨魚的精神，幫國民黨開創新的世代，募集到更多新時代的青年。

陳冠安認為，這次展覽積極結合文史團體，不只強化與社會連結，更希望透過跟民間合作，一起講述客觀的紀實，推廣歷史之美，比如民國歷史文化學社就是專精在民國史出版，而軍式風格多媒體工作室則是專注做中國軍服的變化，不只講史，更直接展示「行走」的歷史。

黨史館指出，民國61年青年節總統告全國青年書中有謂：「國家民族的盛衰，固繫於這一代青年對國家民族的義務感與責任心；而青年的福禍榮辱，亦就與國家民族、存亡憂患、根本血肉相連」。為紀念民國110年青年節，黨史館將在黨部一樓舉辦「義務與責任－紀念青年節文物特展」，以實體展品搭配照片展板，並推出打卡贈禮，希望喚起大眾憶起建國的艱辛，及革命青年為國拋頭顱灑熱血的熱情，鼓勵好朋友們一起來黨部看展、讀史。

軍式風格多媒體工作室負責人吳尚融表示，軍式風格為台中軍事研究的多媒體工作室，曾製作中國百年陸軍軍服系列影片及相關書籍。這次參國國民黨舉辦青年節活動，紀念中國革命烈士之外，也特別展示北伐、抗戰、遷台時期的國軍服裝，紀錄國民黨與國軍曾經的歷史關聯。

(中時 )