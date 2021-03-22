AZ疫苗今開打，為增加民眾信心，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中上午7點多至台大醫院打「全台第一針」，但卻沒有公開照片，對此，國民黨高雄市議員李雅靜表示，蘇貞昌願意率先施打疫苗本是美事一樁，但只做半套，不公開施打照片，反而啟人疑竇，讓民眾更沒信心。

首批11.7萬劑AZ疫苗今（22日）正式開打，蘇貞昌及陳時中於上午7點40分至台大醫院打「全台第一針」，蘇貞昌今早進入台大醫院前，記者問會不會緊張，蘇僅比了一個OK手勢就走進台大，陳時中則說，接種情形台大稍後會說明，由於時值疫情期間加強管控，因此不開放媒體入內採訪，引發外界質疑是否打疫苗過程不開放拍攝有造假之嫌？陳時中接受媒體採訪表示，沒有做假的必要。

對此，李雅靜也隨即在臉書發文表示，自己非常肯定行政院長蘇貞昌，為了讓國人對AZ疫苗產生信心、安心，率先前往台大醫院注射「台灣第一針」疫苗，但沒想到蘇貞昌入院施打疫苗，卻選擇不公開媒體拍攝，完全失去讓國人對於疫苗安心的本意，原本的美事一樁，卻因做半套，反而讓人更沒信心。

李雅靜認為，AZ疫苗在國際上有許多副作用的傳聞，雖然政府一再強調疫苗完全沒問題，蘇貞昌願意帶頭率先施打，著實讓民眾安心許多，不過，卻不公開施打，反而啟人疑竇，難怪媒體朋友當場提問有「打假針」疑慮。李雅靜呼籲，蘇貞昌應公開AZ疫苗注射照片，清楚明白的增加國人信心。

(中時新聞網)