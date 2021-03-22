今天是322世界水資源日，時力立委陳椒華及環團於上午召開記者會表示，台灣近年大幅減少降雨，多處水庫至今已快見底，政府應趕快來做徵收耗水費、產業轉型、水源保護區劃設公告及保護農業灌溉用水。

今日除陳椒華外，包括反坤輿廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉等環團代表到場。

陳椒華指出，這2年除新冠肺炎病毒疫情外，嚴重缺水亦對台灣產業、農業及民生的影響很大，產業方面，因為石化、煉鋼、半導體、面板及造紙業等都需大量用水，也因為缺水會導致產業競爭力下降及風險增加，政府應加強輔導產業轉型，總體用水也應進行政策環評，勿再無限制擴充。

陳椒華說，早從去年就督促經濟部應盡速開徵耗水費，不應等到明年才開徵，早日徵收可帶動全民節水，建議每月千度以上用水大戶就要開徵。

陳椒華表示，為保護水資源，水利署應盡速將湖山水庫清水溪上游集水區，及抽取地下水之自來水井鄰近1公里範圍區域，劃設為保護區，而目前包括彰化、雲林、南投、高雄及屏東等多個縣市仍抽取地下水飲用，政府應負責任維護飲用水水質安全。

陳椒華指出，台灣水費世界第2便宜，上次調整水價距今已20餘年。水利法雖在 2016 年通過中央主管機關向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費，以強化水資源有效及永續利用，但經濟部遲未依法開徵。

陳椒華說，上週行政院蘇貞昌院長雖表示要對月用萬度以上的「超級用水大戶」開徵，但沒有開徵期限，開徵對象也較2015年規劃的月用千度以上用水戶更為限縮，用水度數寬鬆10倍，開徵戶數也從5856戶下降到1817戶。

粘麗玉表示，水資源是公共財，支持產業發展的同時也應儘速開徵耗水費，由高耗水、耗電產業及每月千度用水大戶徵收，並且依用水級別調整不同費率。

(中時 )