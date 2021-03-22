因土耳其傳出臨時撤換央行總裁震驚市場，令投資人拋售土耳其貨幣里拉，轉往美元避險，進而拉抬美元走高，促使金價承壓；截至台北時間3月22日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌4.3美元，報每盎司1737.4美元。

5月白銀下跌0.531美元，報每盎司25.79美元。

4月白金下跌15.7美元，報每盎司1185.5美元。

6月鈀金下跌18.4美元，報每盎司2612.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)