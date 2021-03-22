《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:422021/03/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因土耳其傳出臨時撤換央行總裁震驚市場，令投資人拋售土耳其貨幣里拉，轉往美元避險，進而拉抬美元走高，促使金價承壓；截至台北時間3月22日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 4月黃金下跌4.3美元，報每盎司1737.4美元。 5月白銀下跌0.531美元，報每盎司25.79美元。 4月白金下跌15.7美元，報每盎司1185.5美元。 6月鈀金下跌18.4美元，報每盎司2612.5美元。(商品行情網) 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 《商情》中美會談緊張 期棉創近四個月最大周跌幅 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 里昂證打氣：看長不看短 04:102021/03/22 財經要聞 亞洲財管 數位工具扮利器 04:102021/03/22 金融．稅務 新興市場債 分批低接 04:102021/03/22 投資理財 人氣旺 股東數94萬再創高 04:102021/03/22 財經要聞 數位轉型 高軟二期2021年7月公告招商 04:102021/03/22 地方新聞 台塑4月PVC外銷價 大漲300美元 04:102021/03/22 財經要聞 拚高品質在地化醫療 金醫與北榮跨院區合作有成 09:562021/03/22 健康 操盤心法－連假持股賣壓提前湧現 04:102021/03/22 證券．權證 《類股》台泥帶頭衝 水泥指數大漲逾4％ 10:342021/03/22 財經 《商情》豆油走軟 打壓大馬棕櫚油收近2周低點 10:002021/03/22 財經 《商情》憂需求疲軟 天然橡膠大幅走低 10:002021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 景氣太好 基本工資漲聲響起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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