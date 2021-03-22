富邦臺灣中小ETF(00733)今早指數站上掛牌新高價32.71元，該檔ETF今早漲逾3%，表現亮眼。據統計，富邦臺灣中小ETF在2月時的前10大持股部位依次為群創(3481)、萬海(2615)、永豐餘(1907)、陽明(2609)、立積(4968)、豐興(2015)、天鈺(4961)、裕隆(2201)、新纖(1409)及矽創(8016)等。

其中天鈺(4961)股價由去年底的50元一路仰攻到今早盤中的302.5元，大漲了6倍。2月的資料顯示，富邦臺灣中小ETF持有天鈺約24張。持股部位最大為群創，達1671張，而群創今早大漲逼近漲停價18.85元。

天鈺為泛鴻海集團，2月自結稅後純益2.2億元，月減9.1%，年增1246%，每股稅後純益1.23 元，累計前2月稅後純益4.62億元，每股稅後純益2.5元；受惠驅動晶片漲價紅利，天鈺連兩個月獲利年增12倍以上，累計前2月就賺贏去年上半年0.65元。

天鈺（Fitipower Integrated Technology Inc.）為專業的電源管理與液晶顯示器驅動IC晶片設計公司，1995年創立於臺灣新竹科學園區，於2018年通過上市申請，總部設於新竹科學園區，另設有辦公室於臺北內湖、中國深圳、上海、山東煙台等地，外銷業務比重高達9成。產品涵蓋液晶面板驅動IC、電源管理IC等多種產品。

(時報資訊)