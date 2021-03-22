旅遊業者鳳凰(5706)董事會通過2020年財報，受步入淡季影響，第四季小幅轉虧約13萬元、每股虧損約0.002元。受新冠肺炎疫情衝擊，全年合併營收降至近17年低點、本業營運轉虧，但在業外收益挹注下險守獲利，每股盈餘（EPS）0.15元。

鳳凰董事會一致同意共體時艱，決議放棄董事酬勞，並通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.3元，其中以盈餘配發約0.02元、資本公積配發0.28元，超額配發股利。以19日收盤價46.65元計算，現金殖利率約0.64％。公司將於6月16日召開股東常會。

鳳凰去年第四季合併營收0.39億元，季減19.52％、年減93.28％，營業虧損0.22億元，虧損幅度季增32.16％，使營益率降至負56.05％新低。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後虧損僅約13萬元、每股虧損約0.002元。

合計鳳凰去年受疫情衝擊，合併營收4.89億元、年減83.54％，為近17年低點，毛利率26.55％、營益率負6.52％，本業營運轉虧。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.1億元、年減94.86％，每股盈餘0.15元，雖創近23年低點、仍險守獲利表現。

(時報資訊)