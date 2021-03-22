根據日本關西大學(Kansai University)研究，由於新冠疫情尚未結束，2021年日本由賞櫻人潮帶來櫻花經濟，將比疫前的2018年，大大減少約75％左右。預估，2021年賞櫻經濟效應，大概只有1582億日圓，約14.5億美元而已，比2018年減少4935億日圓，約45.4億美元。

關西大學表示，儘管著名賞櫻景點還是萬頭鑽動，但一些像餐廳，土產店以及紀念品商店的業績，還是會受到影響。因為，防疫社交距離限制下，這些商家是看得到卻吃不到人潮所帶來的商業效應。

初步估計，2021年大約會有3559萬日本民眾外出賞花，其中約有36％年紀在15至79歲的日本人。全部的消費夯不啷噹加起來，了不起是1582億日圓。若跟2018年3月曾發布的報告相比，當時櫻花經濟效應，因為是全世界遊客所積累的，故為6517億日圓約59.7億美元。

現今2021年與2018年，兩造差距為75%，也就是日本一年一度櫻花經濟，也是疫情重災戶之一。

(時報資訊)