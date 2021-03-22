大陸中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等人在美中高層會談時提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」，陸委會駁「台灣從來不屬於中華人民共和國，未來與發展只有台灣人民有權決定」。國台辦今日表示，民進黨企圖偷換概念、進行謀「獨」挑釁，是很危險的。

國台辦今日以書面發布「國台辦發言人朱鳳蓮答記者問」，朱鳳蓮稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，這一歷史事實和法理基礎任何人、任何勢力都無法改變。

她又指，海峽兩岸雖然尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。

她說，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，台灣是全中國人民的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。

朱鳳蓮說，民進黨企圖偷換概念、進行謀「獨」挑釁，是很危險的。如不悔改，必將自食其果。

(旺報 )