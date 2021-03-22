淘帝-KY又將被罰？立委郭國文22日在立法院委會質詢時指出淘帝在3月12日公告委任新的會計師事務所與會計師，讓投資人誤信是「現在式」，股價亦開始上漲，16日又說要簽約、積極查帳，18日又說不確定財報時間，造成股價重挫，是否是重訊不實？證交所董事長許璋瑤回應：「是重訊不實」，強調會評估對淘帝開罰的罰度。

郭國文表示，證交所對重訊不實可以罰5萬到500萬元，但交易所每次都只罰5~10萬元，這些重訊不實對投資人傷害很大，罰度明顯不符比例原則。

郭國文指出，淘帝先前有公布重訊前後不一，前面公告買短債、後面又說買基金，但交易所只罰10萬元，明明可重罰500萬元；再者3月12日淘帝公告委任新的會計師事務所及新會計師，好像是現在式，就是已找到會計師，因此股票飆升，16日又說董事會通過會計師委任案，要積極配合完成財報，從完成式變成未來式，股價又開始跌三天，18日正式簽約，又說會計師無法確定出具查核意見的時間，讓今天淘帝股價22日盤中又重跌8％，這是否是重訊不實？

同時郭國文強調，開罰應符合比例原則，主管機關開罰比九大警示指標，更能讓投資人警惕。

許璋瑤回應，這是重訊不實，過去罰數萬元，是因為要視情節可連續開罰，逐步加重，行政罰鍰過去最高罰100萬元，但變更交易方式或停止交易，才是對掛牌公司最大的傷害。但證交所會來評估罰鍰的輕重是否足夠。

(工商 )