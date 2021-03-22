德國跑車品牌保時捷（Porsche）公布2020年財報，全年營業額達到287億歐元，較2019年成長1億歐元以上，淨利達42億歐元，幾乎追平2019年的44億歐元（當年屏除特殊項目後淨利為39億歐元）。保時捷表示，儘管全球經濟形勢緊張，保時捷於2020年仍如預期達成14.6％的銷售報酬率。儘管因新冠肺炎疫情等因素曾短暫停產，保時捷於2020年全球交車總數超過27.2萬輛，僅較2019年略低3％。稅前利潤成長至44億歐元。

保時捷表示，2020年中國大陸為保時捷最大的單一市場，全年總交車數為88,968輛，比2019年成長3％。綜觀全球市場，保時捷在亞太、非洲與中東地區持續穩健發展，2020年交車總數成長4％，達121,641輛；歐洲及美國市場在飽受疫情打擊之際仍表現強健，歐洲市場交車數共80,892輛，美國則為69,629輛。

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