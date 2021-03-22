主播出身的蕭彤雯向來關心時事，不過她今（22日）則在臉書自曝，在前幾天開刀動「左下肺楔狀切除手術」，蕭彤雯表示她罹肺腺癌0期，俗稱原位癌，蕭彤雯也不忘向外界報平安：「手術很順利，我週末已出院回家」，由於蕭彤雯不抽菸、也沒有家族病史，罹癌不免讓她想問：「這東西到底為什麼會來找我？」

46歲蕭彤雯在1月做健檢，她原本比較擔心腸胃跟乳房的狀況，沒想到蕭彤雯的左肺葉照到一個0.9cm大小的陰影「而且是醫生比較不樂見的『毛玻璃狀結節』：看起來非實體、有點半透明。一般來說惡性機率偏高」，蕭彤雯進一步提到，經過病理檢驗確認是肺腺癌0期，俗稱原位癌（癌細胞僅存於肺腺，無淋巴結轉移也無遠處轉移）。

蕭彤雯並在上周開刀動「左下肺楔狀切除手術」，她不忘向外界報平安：「手術很順利，我週末已出院回家」，不過蕭彤雯也提到：「雖然現在只要打噴嚏或咳嗽，胸背還是感覺像被卡車輾過...但手術結果是好的」。

蕭彤雯表示，得知自己身體出狀況時，沒有戲劇裡晴天霹靂的橋段，但忙到夜深人靜時，自己還是不免會想：從不抽菸、沒有家族病史、沒有明顯二手菸危害、不焚香拜拜、也不是天天下廚「這東西到底為什麼會來找我？」後來蕭彤雯轉念，把時間花在了解手術方式以及術後如何恢復，蕭彤雯也慶幸，自己第一次檢查就找到病變「能在這麼初期就治療好～人生下半場可以繼續精彩！」

雖然手術目前順利結束，不過蕭彤雯現在每天認真走一萬步、練習深呼吸，自己下廚盡量蒸煮、並戴口罩，蕭彤雯藉由公布自己的身體狀況並高EQ說：「如果能因為我，讓更多人警覺該為自己做個檢查，不也是件好事嗎？」正能量獲得網一片狂讚。

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連我媽都打來問我為什麼沒上班😅（明明就有預錄啊⋯）本來不想讓大家擔心⋯看來還是得交代一下。 意外之所以被稱為意外，就是因為它總在你「意料之外」。 例如前幾天我動了一個從沒想過會發生在我身上的手術： 「左下肺楔狀切除手術」 經過病理檢... 由蕭彤雯發佈於 2021年3月21日 星期日

(中時新聞網)