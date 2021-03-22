法國電力集團（EDF）今天表示，他們參與組成的國際財團，已決定暫停在緬甸的15億美元（約新台幣430億元）水力發電大壩計畫，以因應緬甸上月軍事政變。

法新社報導，根據非政府組織彙集統計，緬甸自2月1日軍事政變以來，有近250人證實喪生，另有2300多人遭逮捕。

美國、歐洲聯盟、聯合國等國際齊聲譴責，但目前為止仍未能阻止緬甸軍方血腥鎮壓示威群眾。

法國電力集團發言人今天向法新社提到水壩計畫時說：「這個計畫已經暫停。」

瑞麗江3號（Shweli-3）671百萬瓦水力發電計畫，目前仍處於初期籌劃階段，是由一個國際財團所經營，成員包括法國政府持大多數股份的法國電力集團、日本丸紅株式會社與緬甸公司Ayeyar Hinthar。

非政府組織樂見這項決定；社運團體「緬甸正義」（Justice for Myanmar）指稱水壩計畫所在位置撣邦（Shan State），目前「持續存在衝突和系統性嚴重違反人權的情況」。

法國電力集團致函「緬甸正義」表示，「尊重基本人權」是集團所有計畫的一項條件；這封信公布於非政府組織「緬甸正義」網站。

(中央社)