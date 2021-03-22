石油巨頭沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）報告稱，其2020年全年業績暴跌44％，但仍維持了派發750億美元的股利，執行長阿敏·納賽爾（Amin Nasser）將過去十二個月描述為最近歷史上最「充滿挑戰的一年」。

沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）報告稱，2020年淨收入為490億美元，低於2019年的881.9億美元。這一結果略高於分析師的預期（481億美元），但仍是全球上市公司中最高的。

沙烏地阿美執行長阿敏·納賽爾（Amin Nasser）週日在公司聲明中說：「在近代史上最具挑戰性的年份之一，阿美通過其可觀的財務和營運靈活性展示了其身價。」

阿美公司表示，收入受到原油價格和銷量下降以及煉油和化工利潤率下降的影響。

該公司還表示，預計將在來年削減資本支出，並將其支出指導從先前的400億美元下調至450億美元，降至350億美元左右。

他補充說：「展望未來，我們優化石油和天然氣組合的長期戰略已步入正軌，隨著宏觀環境的改善，我們看到亞洲的需求有所回升，其他地區也出現了積極的跡象。」

皇家荷蘭殼牌石油公司和英國石油公司等西方頂級石油和天然氣公司的股價在2020年跌至多年低點，原因是冠狀病毒大流行席捲了全球經濟，並引發了歷史性的油價暴跌。美國最大的能源公司埃克森美孚（Exxon Mobil）首次出現年度虧損。

國際基準布蘭特原油價格目前為每桶64.53美元，今年以來上漲約25％，比一年前上漲高達73％。

幾位石油分析師已經提高了對2021年疫苗和需求信心的價格預測，高盛公司預測到今年第三季度將升至每桶80美元，讓人很難想像西德州原油價格在去年4月曾首度出現負值。

(中時新聞網)