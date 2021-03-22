上周立法院衛環委員會臨時提案表決通過「疫苗採購調閱小組」，今日衛環委員會上國民兩黨立委劍拔弩張，國民黨立委陳玉珍表示，民進黨不斷影射成立調閱小組國民黨會洩漏疫苗價格給對岸，又是膚淺的扣紅帽，民進黨根本沒有資格處理兩岸關係。

今日本來是環保署於衛環委員會列席報告業務，結果在確認上周通過成立的疫苗採購調閱小組議事錄時，國民兩黨已經吵得不可開交，民進黨立委現場影射國民黨將洩漏疫苗價格，因為「陳玉珍的交友狀況複雜」，民進黨立委蘇巧慧也請陳玉珍可以不要再說了，因為攝影畫面已經重複。

陳玉珍表示，國會議員在立法院討論國家大事，結果有人卻只關心攝影畫面，雙方格局高下立判，妳(蘇巧慧)應該要關心的是疫苗採購過程是否有人上下其手賺國難財，而不是我的交友狀況。

陳玉珍指出，民進黨一天到晚影射國民黨取得疫苗價格後會洩密給對岸，但是疫苗價格在國際上並非不可告人的秘密，「又是抗中保台叩紅帽的伎倆，民進黨根本沒資格以這樣膚淺的手法處理兩岸關係。」

她說，中國大陸打壓台灣難道會需要靠一本合約書？他們只要說誰把疫苗賣給台灣，那藥廠所有的藥就不能進來大陸，請問面對大陸這麼大的市場，藥廠會選擇哪一個？

陳玉珍說，以前不管台下水球怎麼飛，民進黨都是多數碾壓表決過關，這次過關迅速是和民進黨學的，但自己有根據議事規定，和民進黨霸占主席台可不同，語畢現場爆出一陣掌聲。

(中時 )