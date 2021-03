The Tiguan是福斯(Volkswagen)最暢銷的車款,台灣福斯汽車宣布在台上市2021年式最新車款,由Tiguan 280 TSI雙車型打先鋒,定價分別為109.8萬、129.8萬元,並同步啟動Tiguan 330 TSI、380 TSI及Tiguan R預售方案,預售價153.8萬~205.8萬元。

台灣福斯指出,The new Tiguan提供全新車色「星輝閻夜藍」、「星砂海豚灰」與「星際月岩灰」,而數位化座艙也是獨家特點,10.25 吋全邏輯數位化儀表和第三代MIB模組化資訊娛樂系統(MIB3)搭配Soft Key全平面虛擬按鍵/手勢控制功能,再加上原廠中文導航系統、App-Connect多媒體手機鏡射(含Android Auto與 無線 Apple CarPlay)、Harman Kardon 環繞音響系統和擁有30色彩變化的車室氛圍燈等豐富科技都將列入配備清單,提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面和舒適體驗。

The new Tiguan全車系標配7具SRS氣囊和IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統,280 TSI Elegance以上車型更具備Level 2等級安全科技防護,包含全速域ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist車前碰撞預警系統(含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統(前方及後方偵測)、RTA後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護;The new Tiguan更首增Travel Assist 智慧車陣穿梭系統,按下Travel Assist 快捷按鍵,一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統,車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統,提供駕駛直覺便利的巡航操作。此外,280 TSI Elegance以上車型也將首度搭載IQ.LIGHT智慧燈組:LED Matrix矩陣式頭燈,具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化,提供駕駛最佳照明視距。

Tiguan 280 TSI車型提供消費者Life和Elegance兩種選擇,動力規格上採用先進1.5升EVO引擎科技,提供最大馬力150匹和最大扭力25.5公斤米,並且具備ACT主動式汽缸休止管理系統,在動力需求較低的行駛狀況下,可在1,400至4,000轉的轉速範圍內與最高時速130公里之下,引擎自動讓2汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油,有效提升引擎燃燒效率10%,更特別採用OPF抑制NOx氮氧化物排放,同步降低油料消耗和碳排放。

台灣福斯止汙,The new Tiguan全車系適用4年新車品質保固與長里程彈性保養概念,延長至最長二年或最多3萬公里才需回廠進行機油更換保養,有效減輕消費者擁車成本,再加上The new Tiguan 280 TSI車型對比舊年式價格不變,而引擎、變速箱、內裝配備及數位科技皆格新進化,升級價值超過10萬元,強化產品競爭力。

另,台灣福斯同步針對280TSI Elegance車型推出外觀套裝上市優惠,消費者僅需以3萬元(工資另計)即可升級原價近6.5萬元的Premium套件(此為為台灣福斯授權經銷商售服套件,需訂購後回廠安裝),包含鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等套件。

