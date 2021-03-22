傳產強攻搭配台積回神，台股重回16100點！儘管美國聯準會釋出將持續寬鬆，但美股及全球股市仍飽受美國10年期公債殖利率飆高干擾，儘管上周五美國Nasdaq及費城半導體指數止跌反彈，但外資在上周五大賣台股餘波延續到今天開盤，在台積電(2330)開低拖累下，今天台股以小跌開出後一度急殺下跌約80點，失守16000點。

所幸業績亮眼的航運等傳產類股適時挺身而出，陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)盤中股價亮燈漲停，投信季底作帳及中低價股依舊是人氣爆棚，亞信(3169)、動力-KY(6591)、建通(2460)、隴華(2424)、揚明光(3504)、榮科(4989)、海韻電(6203)、類比科(3438)、中美實(4702)、浩鑫(2405)、易飛網(2734)、雷笛克(5230)及英濟(3294)盤中股價強攻漲停板，且中場過後，台積電(2330)由黑翻紅，台股指數也止跌翻紅向上急拉，截至11點20分為止，加權股價指數約16141.45點，上漲71.21點，成交量2190.68億元，OTC指數為200.72點，上漲0.84點，成交量495.45億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲5.64%，其次是水泥類股及電子其他類股，分別上漲4.52%及2.31%，表現較差者為電機類股、其他類股及營建類股，其中電機類股下跌1.31%，其他類股下跌0.84%，營建類股下跌0.52%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲1.62%，表現最差為電腦周邊設備類股，下跌0.6%。

就技術面來看，受美國10年期公債殖利率飆高影響，上周四美國科技股重挫收低，外資大賣拖累上周五台股走弱，失守10日線及月線，終場加權股價指數以16070.24點作收，累計一周下跌184.94點，跌幅約1.14%，周K收黑，日均量為3181.6億元，櫃買指數則因內資追捧強勢走高，終場OTC收盤指數為199.88點，累計一周上漲3.84點，漲幅約1.96%，周K連二紅，日均量約787.72億元。今天台股因雙王開低以低盤開出，但傳產股轉強，搭配投信季底作帳，指數開低走高，盤中站回16100點；上周五台股因外資減碼賣壓出籠，加權指數開低收低，10日線及月線遭到貫破，所幸今天台股指數開低一度跌破16000點後，在台積電止跌翻紅下急速向上拉升，重回16100點，盤中指數力守10日線及月線，由於近期全球股市震盪劇烈，台股技術指標亦趨於弱勢，須防投信季底作帳結束後，台股指數恐進一步測試本波起漲點15657點附近。

分析師表示，雖然聯準會釋出持續寬鬆言論，希望能夠化解資本市場擔憂，但美債殖利率持續干擾市場，新興國家難敵通膨，已有升息舉動，且美債殖利率短暫回軟後，目前仍持續緩步攀升，資金持續撤離風險市場，導致國際股市走勢陷入震盪，台股上周五跳空下跌失守月線，技術線型轉差，建議逢反彈調節，保留部分現金以便後續靈活運用。

由於3月中下旬投信進入季底作帳拼績效，中小型認養股仍有機會，但大型權值股須看外資臉色，短期內外資不回頭，權值股只能處於提款機角色，好在美股也是多空交戰，趨勢尚未確立，預期短線台股仍將維持在月線上下震盪整理，操作建議選股優於選市，公司財報或營運優於預期、具漲價題材及高現金殖利率等仍是盤面主流，短多觀盤操作可持續關注相關之族群或個股。

華碩(2357)公告每股配發現金股息26元，殖息率6.8%，且2020年EPS為35.77元，超出市場預期，2021年因NB需求延續到第3季皆維持高檔，將使得今年NB營收維持雙位數增長，帶動華碩2021年本業獲利跳升，預期2022年配息可望維持相當水準，下檔將具保護，可逢低佈局。

(時報資訊)