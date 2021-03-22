長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊（左）率先接受疫苗接種。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

(13：23更新)AZ疫苗今日開打，新光、北榮、長庚等多家醫院都派出院長、副院長率先打下第1劑。新光醫院院長侯勝茂表示，剛打完的感覺很好，院內取得的首批600劑疫苗都已安排好了。北榮副院長侯明志也表示自己不會緊張，很有信心，希望可以讓民眾知道這批疫苗是安全的。

侯勝茂表示，剛剛接種的感覺很好，和以前打流感疫苗沒有什麼特別，院內醫護接種意願不錯，醫院取得的600劑疫苗都已經排好了。指揮中心一宣布有疫苗來，新光醫院就馬上成立疫苗接種小組，宣布開打後，醫院也馬上進行演練。

近期指揮中心宣布開放帛琉泡泡，預計4月就能成行。對此侯勝茂表示，新光醫院已經一年多沒有醫師能追蹤帛琉的病患很可惜，因此接下來也計畫讓赴帛琉、有公務在身的醫師先打疫苗。

北榮方面，今早則有侯明志打下第1劑，打完後表示自己沒有局部的疼痛、痠痛等，護理人員技術很棒。侯明志坦言，自己一點都不會緊張，對疫苗比較了解。近期媒體報導的副作用與疫苗沒有直接關聯，各種治療都難免會有不良狀況，他相當有信心。

侯明志表示，醫護人員是接觸疑似個案者，屬於高風險對象，打了疫苗就會放心，也有這個責任來讓國人有信心，希望能讓民眾知道AZ疫苗是安全的。目前北榮的動線也都設計好，準備都做完整了。

長庚醫院包括林口、台北、基隆、嘉義、高雄5個院區，也由院長或副院長帶頭接受施打，預計今日可有近300位醫護人員完成施打。長庚決策委員會主委、林口長庚醫院院長程文俊表示，長庚醫院是在「資訊透明」、「尊重自主」、「安全有效」三大原則下，透過院內網路資訊系統快速完成所有員工的施打意願調查，再依照相關規定陸續安排施打。

由於今日是第1天施打，長庚醫院安排施打的人數較少，目的是要隨時檢討調整流程等，等明天第2天開始就會以每小時50人方式施打疫苗。

和信治癌中心醫院收到中央配送的AZ疫苗後，就立即成立疫苗接種工作小組，今日上午11點由院長黃達夫與副院長蔡哲雄、感染管制室暨防疫工作小組主任施長慶、放射腫瘤科主任蔡玉真及身心科醫師莊永毓、消化內科醫師郭澤名、麻醉科醫師吳蔓苓、放射腫瘤科醫師劉名浚、吳佳興、莊惟凱共10位醫師接受和第一瓶AZ疫苗，其後將分批安排院內有接種意願的第一線醫護人員開始接種。

黃達夫表示，他對AZ疫苗安全性有信心，希望藉由率先接種讓全院醫護人員放心，帶動全國人民踴躍接種疫苗。施長慶表示，今日的施打過程順利，施打完畢後並進行30分鐘觀察，醫院對接下來每位同仁施打後身體狀況也會審慎監控。

(中時 )