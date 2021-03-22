日本小兒科學會等團體調查發現，截至去年8月，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的孕婦所生的新生兒中，有一人一出生即確診，疑似母子垂直感染，為日本國內首度發現的個案。

日本放送協會（NHK）報導，日本大學醫學部小兒科主任教授森岡一朗等人為主的日本小兒科學會等團體，針對日本全國設有小兒科的1124間醫療機構進行問卷調查。

調查結果發現，到去年8月底為止，其中31間醫療機構有確診COVID-19（俗稱武漢肺炎）的孕婦分娩，共生下52名新生兒，其中1名嬰兒在出生後立即進行的核酸檢驗（PCR）驗出陽性，另外51名嬰兒則是陰性。

報導指出，這名出生後即確診的嬰兒健康狀況沒有問題，疑似為母子垂直感染。

目前國外研究也有發現少數疑似母子垂直感染武漢肺炎，這是日本國內首度發現的個案。

森岡一朗表示，孕婦傳染武漢肺炎給嬰兒的可能性很低，嬰兒症狀也很輕微，民眾不需要過度擔心。這次調查發現日本也有類似母子垂直感染的案例，提醒懷孕婦女平時要做好防疫。

(中央社)