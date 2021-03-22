22日是台灣施打AZ疫苗首日，媒體問前衛生署署長楊志良「如果今天有新冠國產疫苗，要不要打」，楊志良不改大砲本色表示「一定不打」，而且還會去衛福部前面抗議，因為新冠國產疫苗根本沒有完成第3期人體試驗，只做到第2期就號稱完成；相較之下國外有很多走完全部程序的新冠疫苗，所以為什麼要打國產疫苗？

楊志良說，台灣太晚研發新冠國產疫苗，像美國前總統川普就捨得花100億美元去研發疫苗；另外台灣的新冠試劑有些來自德國、有些來自中國等，不是說台灣生技好棒棒嗎？為什麼台灣這幾年疫苗、試劑一點都沒有進步？以前可不是這樣，2009年H1N1 疫情蔓延，當時他就跟時任行政院長的吳敦義說，絕對不要管（負責政府採購契約）的公共工程委員會怎麼說，要全力支持國產疫苗，結果2010、2011年國光H1N1疫苗一出來，各國H1N1疫苗價格就趕緊下降，因為他們希望打倒國光。

至於台灣何時能解封？楊志良說，雖然美國總統拜登喊話7月解封，但連美國專家學者自己都認為年底才會解封，就是因為有變種病毒。他個人認為今年全球疫苗會生產過剩，加上新疫苗如強生最近也出來了，到時可以大量供給且價格下降。如果台灣年底大量施打，光是接種就需要一段時間，而且還要打第二劑，這樣明年才可能群體免疫、完全解封並跟別的國家正常往來。

此外怎樣讓民眾願意打，楊志良說，這個問題有點嚴重；他當署長的時候曾經一天打30萬劑流感疫苗，費盡吃奶的力氣。而此次美國不是只有醫護人員可以打，連藥師都可以打，這一點希望陳時中部長能參考。只要民眾對疫苗有信心，就可以控制疫情；像2010、2011年很多人拒絕打流感疫苗，現在1年也只有打600萬劑流感疫苗，但流感就被控制住了，「所以大家要給新冠疫苗一點時間。」

另近日是否成立「疫苗採購調閱小組」，吵得沸沸湯湯。楊志良說，蔡總統說要做一個「最會溝通的政府」，但我們這次11.7萬劑AZ疫苗是飛機落地前1小時指揮官才知道，而且是台灣掏腰包買的，而不是COVAX分配的。這11.7萬劑AZ怎麼進來的？多少錢買的？愈是不透明，愈讓民眾懷疑。「我不知道有哪個國家，買疫苗是機密？」他直言，只聽過AZ疫苗做不出來，讓歐洲國家吵架，沒聽過哪個國家不能講疫苗的管道和價格。

另外有人擔心此次11.7萬劑AZ打不完，楊志良說，他有信心一定打得完，因為太少了，根本塞牙縫，他笑說如果打不完陳時中應該去跳樓；不過楊志良又隨即表示，還是希望大家支持指揮中心，否則整個體系會垮掉。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(旺報 )